Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch ins Sportsheim

Clausen (ots)

In der Nacht vom 01.01. auf den 02.01., also von Mittwoch auf Donnerstag, brachen unbekannte Täter in das Sportheim des FK Clausen im Hanauer Ring ein. Im Innern des Sportheims wurden mehrere verschlossene Türen teils mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Alle Schubladen und Schränke wurden durchwühlt. Aus dem Thekenbereich wurde Wechselgeld in Höhe von circa 200 Euro entwendet. Aus einer Umkleidekabine nahmen die Täter einen Bluetooth-Lautsprecher mit. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird auf 2500 Euro taxiert. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

