Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Reifen zerstochen

Freiburg (ots)

In dem nicht näher zu bezeichnenden Zeitraum von Sonntag, 15.03.2020, bis Montag, 16.03.2020, wurden an einem in der Hachberger Straße geparkten Smart alle vier Reifen zerstochen. Hierdurch entstand ein erheblicher Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Der Polizeiposten Denzlingen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07666 / 9383-0 bei der Polizei zu melden.

