POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstag, 17.03.2020 in der Zeit von 10:15 und 13:00 Uhr wurde in der Scheuerlenstraße in Neustadt ein ordnungsgemäß geparkter PKW durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.900 EUR.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

