POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Rotlichtverstoß in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Am gestrigen Mittwoch, 11.März 2020, kam es in Lemwerder, Stedinger Straße, an der Fußgängerbedarfsampel in Höhe der Einmündung Breite Fahr, zu einem Rotlichtverstoß, der am heutigen Tage zur Anzeige gebracht wurde.

Eine 52-jährige Frau aus Lemwerder wollte die Fahrbahn an der Ampel in Richtung Breite Fahr mit ihrem Hund überqueren, als ihr Hund plötzlich zur Seite sprang und ein Pkw vor ihr stand, der von links kam.

Die Fußgängerin war zunächst der Annahme, ihr Hund sei angefahren worden. Der Fahrer des Pkw entfernte sich nach einem kurzen Gespräch.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere einen Mann, mittleren Alters, der im obersten Geschoß des an der Ecke befindlichen Modegeschäftes am offenen Fenster stand und den Vorfall beobachtet haben könnte. Dem Hund ist glücklicherweise nichts passiert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lemwerder unter der Telefonnummer 0421/67498 zu melden (312072).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

