POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Bargeld und Dokumenten aus Pkw in Großenkneten +++ Zeugen gesucht +++

Landkreis Oldenburg

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Dienstag, 10. März 2020, 18:15 Uhr bis 18:50 Uhr, Bargeld und diverse Dokumente aus einem Volvo V70.

Der Pkw war am Fahrbahnrand am Pappelweg in Großenkneten geparkt und war zur Tatzeit vermutlich unverschlossen.

Die Täter entwendeten Geldbörsen, in denen sich unter anderem Bundespersonalausweise, eine EC-Karte und Bargeld in einer Höhe von 1.000 Euro befanden.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen machen können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 aufzunehmen. (307034)

