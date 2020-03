Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein unbekannter Verursacher beschädigte am Mittwoch, 11. März 2020, zwischen 8:30 Uhr und 8:50 Uhr, einen grauen Dacia Ruster, der am linken Fahrbahnrand in der Worpsweder Straße abgestellt war.

Die Schäden an der rechten Fahrzeugfront, die vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug hervorgerufen wurden, wurden auf etwa 800 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (307409).

