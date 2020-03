Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Bei Ablenkungsmasche in Ganderkesee Bargeld erbeutet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter erbeuteten am Mittwoch, 11. März 2020, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 14:00 Uhr, in der Schierbroker Straße bei der sogenannten Ablenkungsmasche das Bargeld eines 89-Jährigen.

Während einer der Täter den 89-Jährigen im Garten in ein Gespräch verwickelte, begab sich ein weiterer Täter in das Einfamilienhaus. Hier durchsuchte er den Schlaf- und Wohnbereich und entwendete eine geringe Menge Bargeld. Anschließend konnten beide Täter in unbekannte Richtung entkommen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (309787).

