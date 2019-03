Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringen

Schwerer Motorradunfall

Eine schwer verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Motorradunfalls der sich am heutigen Nachmittag auf der L277 in Höhe Sigmaringen-Gutenstein ereignet hat. Eine 54-jährige Motorradfahrerin fuhr gegen 16:05 Uhr innerhalb einer dreiköpfigen Motorradgruppe von Thiergarten kommend in Richtung Sigmaringen. Im Bereich eines Tunnels mit Engstelle verlor die 54-Jährige vermutlich durch ein Bremsmanöver die Kontrolle über ihr Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie zunächst mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes zusammenstieß. Im weiteren Verlauf kollidierte die Motorradfahrerin frontal mit einem ebenfalls im Gegenverkehr nachfolgenden BMW, wodurch sie über die Motorhaube abgeworfen und schwerst verletzt wurde. Sie wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Die beiden beteiligten Autofahrer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die L277 zwischen Gutenstein und Thiergarten bis 18:00 Uihr in beiden Richtungen gesperrt werden.

