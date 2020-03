Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Harpstedt +++ Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn haben am Mittwoch, 11. März 2020, gegen 12 Uhr, eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn 1 durchgeführt. Den Beamten in ihrem zivilen Messfahrzeug fiel dabei der Fahrer eines Transporters auf, der die A1 in Richtung Bremen befahren und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erheblich überschritten hat. Letztendlich wurde der Mann mit einer Geschwindigkeit von 140 km/h gemessen und im Anschluss kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der 37-jährige Mann aus Dortmund Verhaltensauffälligkeiten zeigte, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht.

Dem 37-Jährigen musste eine Blutprobe entnommen werden. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung und noch weiterer Verhaltensauffälligkeiten wurde die Staatsanwaltschaft Oldenburg kontaktiert, die die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet hat. Gegen den Fahrer wurden Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

