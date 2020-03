Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Tabakwarengeschäft in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Mittwoch, 11. März 2020, in ein Tabakwarengeschäft in der Steinstraße ein.

Zwischen 18:00 Uhr und 8:30 Uhr entfernten sie eine Schau-fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zum Geschäft.

Aus den Räumlichkeiten wurden sämtliche Tabakwaren entwen-det. Die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeu-gen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (308108).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Telefon: 04401/935-0

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell