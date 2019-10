Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Angebliche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am Nachmittag des 22.10.2019 gelang es zwei vermeintlichen Wasserwerkern aus der Wohnung eines älteren Ehepaares einen vierstelligen Geldbetrag und Schmuckstücke zu entwenden.

Gegen 15:00 Uhr klingelten zwei unbekannte Täter an der Wohnung eines 80 und 83 Jahre alten Ehepaares in der Straße Vogelweide. Die Männer stellten sich als Handwerker vor und gaben an, den Wasserdruck überprüfen bzw. Arbeiten an Wasserleitungen durchführen zu müssen. Während einer der Männer anschließend die Wohnung betrat, begab sich der andere angeblich in den Keller des Hauses, um dort etwas zu überprüfen. Zum Zwecke einer angeblich erforderlichen Kommunikation wurde die Wohnungstür nur angelehnt. Der Mann in der Wohnung begab sich mit dem Ehepaar in die Küche und lenkte diese dort ab. Zudem setzte er sich vor das Spülbecken auf einen Stuhl, wodurch die Küchentür versperrt wurde. Nach etwa 15 Minuten verließen die angeblichen Handwerker das Haus wieder.

Den Eheleuten kamen im Nachhinein Zweifel, worauf sie in ihrem Schlafzimmer nachschauten und dabei den Verlust eines mittleren, vierstelligen Geldbetrages sowie mehrerer Schmuckstücke feststellten.

Zu den angeblichen Handwerkern liegen keine Beschreibungen vor. Lediglich der Mann, der sich in der Küche aufhielt, wurde als kräftig beschrieben.

Zeugen, denen die Männer eventuell aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

