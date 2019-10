Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tatverdächtiger nach Einbruch in Bäckerei festgenommen

Hildesheim (ots)

HASEDE - (jpm)In der letzten Nacht (22./23.10.2019) kam es durch mehrere Täter zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Hannoverschen Straße in Hasede. Bei einer anschließenden Verfolgung durch die Polizei konnte ein Tatverdächtiger gestellt und festgenommen werden.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 01:30 Uhr morgens. Dabei öffneten drei Täter gewaltsam eine Nebeneingangstür der betroffenen Bäckereifiliale. Anwohner aus dem Nahbereich wurden auf die Geräusche aufmerksam. Dies bemerkten die Täter offenbar und flüchteten vom Bäckereigelände über die Hannoversche Straße auf den Parkplatz eines gegenüberliegenden Restaurants. Von dort setzten sie ihre Flucht mit einem Pkw Ford Fiesta fort.

Durch die Zeugen wurde zwischenzeitlich die Polizei alarmiert. Mehrere Streifenwagen aus Sarstedt und Hildesheim rückten umgehend in Richtung Hasede aus.

Eine Streifenbesatzung der Sarstedter Polizei bemerkte den zur Rede stehenden Pkw, als dieser den Parkplatz des Restaurants verließ. Der Pkw entfernte sich mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Hannoverschen Straße Richtung Hildesheim und bog anschließend nach links in den Harsumer Mühlenweg ein. Auf das Blaulicht und das Anhaltesignal des Streifenwagens wurde nicht reagiert. Der Ford setzte seine Fahrt über einen landwirtschaftlichen Weg bis nach Harsum fort. Auf dem Gelände einer im Förster Weg ansässigen Firma stoppte das Fahrzeug und die drei Insassen flohen fußläufig weiter. Dabei gelang es den Sarstedter Beamten eine männliche Person zu stellen und festzunehmen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 35-jährigen, der nach bisherigen Erkenntnissen über keinen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt.

Die Fahndung nach den beiden anderen Tatverdächtigen wurde unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers fortgesetzt, verlief jedoch ergebnislos.

Der 35-jährige wurde zur Dienststelle nach Hildesheim verbracht und befindet sich momentan in polizeilichem Gewahrsam. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen ist die Bäckereifiliale durch die Tatverdächtigen offenbar nicht betreten worden.

