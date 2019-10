Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Am 21.10.2019,zwischen 11.45 - 11.55 Uhr ist es in Bockenem,Wiesenstr.1 /Höhe Toto-Lotto-Geschäft vermutlich beim Einparken zu einem Schaden an einem dort abgestellten PKW gekommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500,-- Euro.Zur Vorfallszeit hatte dort ein dunkler SUV von VW gestanden, vermutlich Tiguan. Am Steuer hatte ein älterer Mann gesessen. Evtl. hat der Fahrer den Vorfall beobachtet. Wenn sie oder andere Personen etwas zum Vorfall sagen können, melden sie sich bitte bei der Polizei Bockenem / Tel.. 05067-991730 oder dem PK Bad Salzdetfurth / Tel.: 05063-9010/-115.

