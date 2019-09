POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle in der Talstraße

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

In der Nacht von 05.09.2019 auf den 06.09.2019 wurde von 23:30 Uhr bis 01:10 Uhr eine Laserkontrolle in der Talstraße durchgeführt. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle wurden vier Verwarnungen ausgesprochen und zwei Anzeigen gefertigt. Der schnellste Fahrer, der innerorts 86 km/h schnell war, muss nun mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg sowie mit einem Bußgeld von 160 Euro rechnen.

