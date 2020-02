Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hinter dem Bus auf die Straße gelaufen

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 15-Jähriger ist am Donnerstagmittag (20.02.) gegen 13:00 Uhr auf der Odenthaler Straße verletzt worden.

Der Jugendliche saß zunächst in einem Linienbus und stieg an der Haltestelle Hebborn-Kirche in Richtung Innenstadt aus und wollte sofort den Bus in Gegenrichtung erreichen, der schon an der Haltestelle stand. Ohne auf die Autos zu achten, lief er hinter dem Bus auf die Straße.

Zeitgleich war eine 39-jährige Bergisch Gladbacherin mit ihrem Skoda in Richtung Voiswinkel unterwegs. Glücklicherweise verringerte sie im Bereich der Haltestellen ihre Geschwindigkeit, da sie andere Personen in Kostümen sah. Trotzdem konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Jugendlichen nicht verhindern.

Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. An dem Skoda entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. (rb)

