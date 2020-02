Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Jugendlicher am Stadtpark zusammengeschlagen

Leichlingen (ots)

Am Donnerstag (20.02.) wurde ein 17-Jähriger Leichlinger gegen 17:30 Uhr von zwei unbekannten Tätern am Stadtpark zusammengeschlagen. Der Schlägerei ging eine verbale Auseinandersetzung voraus, in deren Folge der Jugendliche von den zwei Tätern mit bandagierten Fäusten ins Gesicht geschlagen wurde. Schon am Boden liegend, traten die Männer mit den Füßen weiter auf das Gesicht des Opfers ein. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus nach Solingen gebracht. Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche Personen mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Die Männer sollen zwischen 17 und 18 Jahren alt und von normaler beziehungsweise sportlich breiter Statur sein. Einer der Täter ist circa 165-170 cm, der andere circa 180 cm groß. Einer der Männer hat ein rundes Gesicht und einen Boxerhaarschnitt mit ausrasiertem Seitenhaar und längerem blonden Haupthaar. Zum Tatzeitpunkt trug er eine rote Bomberjacke. Er sprach mit deutlichem Akzent. Der andere Täter trug eine dunkle Jacke und hat kurzrasierte Haare. Er trug blaue "Kickbox"-Bandagen.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell