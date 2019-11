Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kollision zwischen Pkw und Fußgängerin

Trier (ots)

Am 27.11.2019 kam es gegen 18:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin in der Saarstraße, Ecke Hohenzollernstraße. Der Pkw-Fahrer befuhr die Saarstraße aus Richtung Matthiasstraße kommend und ordnete sich an der Lichtzeichenanlage Ecke Hohenzollernstraße auf der Linksabbiegespur ein. Die Fußgängerin überquerte die Hohenzollernstraße an der dortigen Fußgängerfurt. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Pkw. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt in Trier in Verbindung zu setzen.

