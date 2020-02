Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Unter Drogeneinfluss im Auto unterwegs

Overath (ots)

Während einer Verkehrskontrolle fiel ein Audi-Fahrer auf, der unter Drogeneinfluss stand.

Der 36-jährige Overather war am Mittwochmittag (19.02.) in seinem Audi in Richtung Heiligenhaus unterwegs. Auf der Bensberger Straße wurde er von einer Streifenwagenbesatzung angehalten. Nachdem er seinen Führerschein und seine Fahrzeugpapiere herausgegeben hatte, stellten die Beamten fest, dass der Audi-Fahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Zunächst beteuerte der Mann, er habe mit 16 Jahren das letzte Mal einen Joint geraucht. Doch nach einem positiv verlaufenden freiwilligen Drogenvortest gab er zu, doch am Wochenende Marihuana konsumiert zu haben.

Das Auto musste er an Ort und Stelle stehen lassen und die Beamten für eine Blutprobe begleiten. Bevor er wieder entlassen werden konnte, wurde ihm bis zu seiner Ausnüchterung das Fahren von Kraftfahrzeugen untersagt. Dem Overather droht nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (gb)

