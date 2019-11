Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte schlagen eine Fensterscheibe in Zetel ein, steigen jedoch nicht in das Objekt ein

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Dienstag, 05.11.2019, meldeten Zeugen bei der Polizei eine eingeschlagene Fensterscheibe an einer leerstehenden Wohnung in der Jakob-Borchers-Straße. Die alarmierten Polizeibeamten konnten feststellen, dass aus der leerstehenden Wohnung offenbar nichts entwendet wurde. Nach jetzigem Sachstand ist davon auszugehen, dass aufgrund der Größe des eingeschlagenen Fensters offenbar nicht eingestiegen werden konnte.

Da das Einschlagen der Scheibe Krach verursacht haben dürfte, bittet die Polizei Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag, 05.11.2019, Verdächtiges gehört oder bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

