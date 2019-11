Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfallorte - Pkw mit 2 Insassen zunächst flüchtig, blieb dann jedoch liegen - Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - Polizei sucht Zeugen (2 FOTOS)

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am frühen Mittwochmorgen, 06.11.2019, kam es auf der Hooksieler Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Pkw-Insassen zunächst flüchteten, sich jedoch kurze später durch den verursachten Schaden an der Achse liegengeblieben waren und zuvor auch noch die Berme in der Oldenburger Straße beschädigten (FOTO). Ein die B 210 in östliche Richtung fahrender Lkw-Fahrer alarmierte gegen 07 Uhr die Polizei, weil er den am Fahrbahnrand auf der Oldenburger Straße festgefahrenen Pkw bemerkte und anhielt um zu helfen.

In dem Moment seines Anhaltens stiegen beide Pkw-Insassen aus und einer der beiden aus dem BMW aussteigenden Personen, blutete offensichtlich an den Händen. Die beiden Männer sollen um das Fahrzeug rumgelaufen seien und hätten sich kurz bevor die Polizei eintraf mit getauschten Sitzpositionen wieder in den Pkw gesetzt.

Aufgrund der ersten Erkenntnisse suchten die eingesetzten Beamten nach einem vorherigen Unfallort und konnten an der im Kreisverkehr (Hooksieler Landstraße/Kurt-Schumacher-Straße) existenten Verkehrsinsel u.a. ein beschädigtes Verkehrsschild, sowie einen beschädigten Laternenpfahl feststellen (FOTO).

Nach jetzigem Ermittlungsstand verunfallte der Pkw BMW bereits zuvor an dieser Verkehrsinsel, fuhr dann jedoch weiter, um schließlich aufgrund des Schadens an der Oldenburger Straße, etwa 100 Meter nach der Kreuzung Oldenburger Straße/Peterstraße liegenbleiben zu müssen.

Die beiden Insassen versuchten mit eigenen Mitteln das Fahrzeug zu bergen, wobei sich einer der beiden an der Hand verletzt haben muss.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Ausfallerscheinungen bei den 22-Jährigen fest, so dass aufgrund des Verdachts des Konsums von Betäubungsmitteln Blutentnahmen erforderlich wurden.

Die Beamten leiteten u.a. Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ein.

Der Pkw musste abgeschleppt werden, insgesamt ist ein geschätzter Schaden von etwa 6.000 EURO entstanden.

Für die Unfallaufnahme konnte der Verkehr umgeleitet werden, es kam zu keinen Sperrmaßnahmen.

Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere zum Unfall an der Verkehrsinsel, sowie zu den wo im grünen Pkw BMW sitzenden Personen.

Zeugen, die die Fahrt bzw. den Unfall des grünen BMW gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

