Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Spende übergeben

Klingenthal (ots)

Heute übergab die Bundespolizeiinspektion Klingenthal eine Geldspende in Höhe von 400 Euro an den ambulanten Hospiz- und Beratungsdienst NÄCHSTENLIEBE e. V.

Der Verein mit Sitz im vogtländischen Auerbach und einer Außenstelle in Klingenthal war Gast beim Tag der offenen Tür in der Dienststelle der Bundespolizei am 14. September 2019, wo die Summe als Erlös eines Kuchenbasars sowie weiterer Spenden zusammengetragen wurde.

Inspektionsleiter Timo Heisig verlieh bei der Übergabe des Betrages an die Koordinatorin des Vereins, Petra Zehe, seiner Freude und Hoffnung darüber Ausdruck, das überaus wertvolle und nicht einfache Wirken der hauptsächlich ehrenamtlich Tätigen damit zu unterstützen. Dieses Engagement wolle man fortsetzen, so Timo Heisig.

Zuvor hatte Petra Zehe im persönlichen Gespräch mit der Inspektionsleitung anhand einiger Beispiele verdeutlicht, welch wichtigen gesamtgesellschaftlichen Beitrag der Verein und seine Mitglieder bei der Betreuung und Unterstützung von Schwerstkranken, Trauernden und Hinterbliebenen leistet.

