POL-HS: Motorrollerfahrer flüchtete vor Polizeikontrolle

Übach-Palenberg (ots) - Gegen 0.10 Uhr wollten am Samstag (24. November) Beamte der Heinsberger Polizei einen Motorroller auf der Roermonder Straße überprüfen. Der Fahrer des Zweirades fuhr mit seiner Sozia in Schlangenlinien von der Roermonder Straße über die Friedrich-Ebert-Straße bis zur Talstraße. Dort bog er unmittelbar vor einem entgegenkommenden Pkw nach links in die Talstraße ab und konnte in Richtung der Straße Em Koddes entkommen. Die Polizei sucht nun nach dem jugendlichen Motorrollerfahrer und seiner Sozia. Auch werden der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Pkw an der Talstraße und weitere Zeugen dieses Vorfalls gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0, zu melden.

