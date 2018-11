POL-HS: Pressebericht Nr. 328/2018 vom 24.11.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Delikte/Straftaten:

Erkelenz -Kennzeichen entwendet-

In der Nacht zu Freitag (23. November) wurden an einem Pkw, der auf der Commerdener Höhe abgestellt war, beide Kennzeichen entwendet.

Heinsberg-Oberbruch -Rollerdiebstahl-

In der Zeit zwischen Donnerstag, 22.11.18, 22.00 Uhr und Freitag, 23.11.18, 18.30 Uhr wurde auf der Boos-Fremery-Straße ein rot/blauer Motorroller der Marke Luxxon entwendet.

Übach-Palenberg -Rollerdiebstahl

Am Freitag, 23.11.18, in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen roten Motorroller der Marke Piaggio aus einem umzäunten Hof am Amselweg.

Geilenkirchen-Nierstraß -Kennzeichen entwendet-

In der Nacht zu Freitag (23. November) wurde das Kennzeichen vom Auflieger eines Sattelzuges entwendet, welcher auf der Müncherather Straße stand.

