POL-HS: Förderband geriet in Brand

Heinsberg (ots) - Am 23. November (Freitag) brannte es gegen 6.20 Uhr in einer Firma an der Kempener Straße. Feuerwehrkräfte konnten die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt, es entstand jedoch größerer Sachschaden. Ein Förderband, das Kohle von einem Bunker in die Ofenanlage befördert, war in Brand geraten. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ist das Feuer auf eine technische Ursache zurückzuführen.

