BPOL NRW: Festnahme am Kölner Hauptbahnhof: Bundespolizei erwischt mehrfach Gesuchten

Dienstagmittag nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen Mann fest, der gleich dreifach zur Festnahme ausgeschrieben war.

Am 19.02.2019 um kurz vor 13:00 Uhr fiel einer Streife der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof an Gleis 10/11 ein 44-Jähriger ins Auge. Die Bundespolizisten sprachen den Mann an und entschlossen sich, ihn zu kontrollieren.

Da der Portugiese widersprüchlich auf die Frage nach seinen Personalien antwortete und sich nicht ausweisen konnte, führten sie die Kontrolle auf der Dienststelle fort. Über die eindeutigen Fingerabdrücke stellten die Beamten die Identität fest und ermittelten, dass der Mann gleich drei Mal zur Festnahme ausgeschrieben war: Zwei Mal von der Staatsanwaltschaft Bonn wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" zu jeweils 9 und 6 Monaten Strafvollstreckung und von der Staatsanwaltschaft Köln zu 122 Tagen wegen "Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz". Außerdem suchte die Staatsanwaltschaft Bonn den Festgenommenen wegen "Erschleichen von Leistungen".

Der Mann aus Bonn wurde festgenommen und sitzt nun seine Strafen in Haft ab.

