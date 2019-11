Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Bäckereifiliale

Plate (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Bäckereifiliale in Plate eingebrochen. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Täter die Eingangstür des Geschäftes in der Störstraße auf und durchsuchten anschließend die Verkaufsräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Der Einbruch wurde am frühen Montagmorgen durch einen Lieferanten entdeckt, der daraufhin die Polizei informierte.

