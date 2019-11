Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrrad mit PKW zusammengestoßen

Parchim (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am späten Mittwochnachmittag in Parchim eine 36-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr im Werner- Cords- Weg. Die Polizei vermutet derzeit, dass die Fahrradfahrerin beim Einfahren in den fließenden Verkehr den PKW nicht beachtet hat. Jedoch dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an. Die Fahrradfahrerin wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zudem kam es bei dem Zusammenprall beider Fahrzeuge zu Sachschäden, die zunächst auf ca. 1.600 Euro geschätzt wurden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell