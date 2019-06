Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Baustelle umfahren - 4 Fahrzeugführer verwarnt

Grünstadt (ots)

Bedingt durch die Baustelle an der Bahnbrücke Asselheim müssen Autofahrer, die derzeit vom Eistal nach Grünstadt und in umgekehrter Richtung fahren wollen eine kleinen Umweg über die B271/Umgehungsstraße in Kauf nehmen. Vermehrt wenden sich Anwohner der angrenzenden Wirtschaftswege an die Polizei, die berichten, dass so mancher Verkehrsteilnehmer diese Wirtschaftswege nutzt, um etwas abzukürzen. Daher wurden am Dienstag, 25.06.2019 zwischen 08:15 und 10:15 Uhr in der Uhlandstraße das befahren dieser Wirtschaftswege kontrolliert. Insgesamt wurde 15 Fahrtzuge kontrolliert, von denen allerdings 11 berechtigt die Wirtschaftswege benutzten. Vier Mal musste ein Verwarnungsgeld ausgesprochen werden. Die Polizei Grünstadt wird weiterhin stichprobenartig kontrollieren, ob sich Verkehrsteilnehmer an das Durchfahrtsverbot halten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell