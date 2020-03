Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche nach Körperverletzung

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.03.20, gegen 18.20 Uhr, soll es im Bereich des Tüllingers zu einer Körperverletzung durch mehrere Jugendliche gekommen sein. Ein Zeuge beobachtete etwa 5-7 Jugendliche oder junge Männer, die grillten und den Platz vermüllten. Als die Gruppe den Platz verließ, entschloss sich der Mann diese anzusprechen. Hierbei soll es zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei welcher einer den Zeugen mit einer Bierflasche auf den Arm geschlagen haben soll. Die Gruppe flüchtete daraufhin in Richtung Alt-Weil. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet hatten, insbesondere einen Mann, der in Alt-Weil einen der Jugendlichen in sein Auto aufgenommen haben soll.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell