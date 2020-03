Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Pkw-Aufbruch - Geldbörse gestohlen - Alarmanlage löst aus

Freiburg (ots)

Obwohl die Alarmanlage auslöste, stahl ein unbekannter Täter am Dienstag, 17.03.2020, in Albbruck eine Geldbörse aus dem aufgebrochenen Auto. Der Pkw war in der Badstraße geparkt. Gegen 23:45 Uhr wurde die Alarmanlage des Wagens wahrgenommen, allerdings wurden keine verdächtigen Wahrnehmungen gemacht, weshalb in der Nacht die Polizei nicht verständigt wurde. Am nächsten Morgen stellte die Besitzerin eine eingeschlagene Seitenscheibe und das Fehlen ihres Geldbeutels fest. Dieser lag im Seitenfach der Fahrertüre. Neben persönlichen Dokumenten befand sich ein dreistelliger Bargeldbetrag darin. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen.

