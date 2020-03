Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Blaue Tonne brennt

Freiburg (ots)

Ein brennender Mülleimer wurde am Mittwochabend, 18.03.2020, der Polizei in Bad Säckingen gemeldet. Gegen 19:50 Uhr war Anwohnern des Beurerwegs das Feuer aufgefallen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten diese den Brand weitestgehend schon selbst gelöscht, den Rest machte die Feuerwehr. Weshalb die am Straßenrand stehende blaue Tonne Feuer fing, ist unbekannt. Der Deckel der Tonne wurde durch das Feuer zerstört.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell