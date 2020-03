Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigung - Fenster beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.03.20, gegen 22.20 Uhr, wurden an der Arbeitsagentur in der Brombacher Straße zwei Fenster durch Steinwürfe beschädigt. Zeugen erkannten einen Mann, der nach Ansprache flüchtete. An den Fenstern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Steinewerfer soll dunkelhäutig, etwa 20 Jahre alt und 170-180 cm groß gewesen sein. Er trug eine Jeans und eine beige Cordjacke. Zur Tatzeit führte er wohl einen Schlafsack mit sich. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche weitere Hinweise zu dem Mann geben können.

