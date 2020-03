Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Entgegenkommendes Autos übersehen - vier Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch, 18.03.2020, auf der L 171 zwischen der Wutachmühle und Mundelfingen beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Pkw übersehen und war mit diesem kollidiert. Vier leicht verletzte Personen waren zu beklagen. Die 54 Jahre alte Frau hatte gegen 11:40 Uhr die Absicht, mit ihrem VW Up von der Landstraße nach links in einen Feldweg zu fahren. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Im Golf verletzte sich der 28 Jahre alte Fahrer und die 29-jährige Beifahrerin leicht wie auch die zwei Insassen im Up, neben der Fahrerin ein 2-jähriges Kind. Alle vier kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 10000 Euro.

