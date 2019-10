Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 31.10.2019

Konstanz (ots)

Ravensburg-Bavendorf

Besonders schwere Brandstiftung

Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt wegen besonders schwerer Brandstiftung gegen einen 63-jährigen Bewohner einer sozialpsychiatrischen Einrichtung im Riesenhof bei Bavendorf, der am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr das Bett seines Zimmers im Erdgeschoß des Riesenhofes in Brand setzte. Das Feuer griff auf die Einrichtung des Zimmers über. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg löschte den Brand vor einem Übergreifen auf andere Räume oder das Gebäude und barg den 63-Jährigen aus dem Zimmer. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige hatte bereits im August 2018 ein Zimmer in dieser Einrichtung in Brand gesteckt. Über die weitere Unterbringung des an einer psychischen Erkrankung leidenden Mannes entscheidet heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Richter des Amtsgerichts Ravensburg.

Staatsanwaltschaft Ravensburg, Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751 806-1343

Polizeipräsidium Konstanz, Kriminalhauptkommissar Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015

