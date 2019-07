Polizei Münster

POL-MS: "Rechts vor Links" nicht beachtet - 48-Jähriger wird leicht verletzt - rund 17.000 Euro Sachschaden

Münster (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagabend (9.7., 18.20 Uhr) an der Straße Feldstiege Ecke Beerwiede wurde ein 48-Jähriger leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Ein 39-jähriger Mann aus Altenberge befuhr mit seinem Audi die Straße Beerwiede in Richtung Altenberger Straße. An der Kreuzung mit der Feldstiege missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt des von rechts kommenden 48-Jährigen aus Havixbeck mit seinem VW. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider PKW. Der Havixbecker verletzte sich leicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

