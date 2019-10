Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Allensbach

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von nahezu 5.000 Euro ist am Dienstagmorgen gegen 08.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei Allensbach entstanden. Der 62-jährige Lenker eines VW hatte die Konstanzer Straße von Allensbach kommend in Richtung B 33 befahren und an der Einmündung die Vorfahrt eines im Kolonnenverkehr in Schrittgeschwindigkeit fahrenden 47-jährigen Lkw-Lenker missachtet, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Personen wurden nicht verletzt.

Konstanz

Arbeitsmaschinen entwendet

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter über das vergangene Wochenende aus einem in der Bücklestraße abgestellten Firmenfahrzeug eine Stichsäge, zwei Schnellbauschrauber und eine Vibrationssäge im Gesamtwert von rund 500 Euro entwendet. Personen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen Verdächtiges in der Bücklestraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Bei Diebestour ertappt

Drei Erwachsene im Alter von 33 Jahren sowie ein 11-jähriger Junge wurden am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr vom Ladendetektiv eines Einkaufmarkts in der Gottlieber Straße dabei ertappt, wie sie in eine präparierte Tasche Waren verstauten und das Kind noch im Kassenbereich eine Packung Zigarettenpapier und eine Schachtel Zigaretten einsteckte, bevor alle die Kasse passierten. Als sie danach vom Ladendetektiv gestellt wurden, konnte die Polizei wenig später in der Tasche auch einen Parfümtester auffinden, der in einem anderen Geschäft entwendet worden war.

Konstanz

Auto zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag zwischen 23 Uhr und 08.30 Uhr die Motorhaube und die Fahrertür eines in der Straße "Webersteig" in Höhe des Sozialgerichts abgestellten Autos zerkratzt. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, aufzunehmen.

Konstanz

Gegen Straßenlaterne geprallt

Einen leicht Verletzten und Sachschaden von rund 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 00.10 Uhr beim Kreisverkehr in der Oberlohnstraße. Der 18-jährige Lenker eines VW Polo war von der Oberlohnstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug schleuderte von der Fahrbahn, überfuhr einen Bordstein und prallte gegen eine Straßenlaterne. Während sich der 19-jährige Beifahrer leichte Verletzungen zuzog, blieben die anderen drei Fahrzeuginsassen unverletzt. Das Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Konstanz

Sitzbank auf die Straße gestellt

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter, die am Dienstagabend in Höhe der Haltestelle Reute-/ Winkelstraße die Sitzbank der Bushaltestelle auf die Straße stellten. Dort fuhr kurz nach 20 Uhr eine 24-Jährige mit ihrem Ford Kuga gegen das quer zur Fahrbahn stehende Hindernis. Durch den Aufprall wurde die Bank noch gegen einen weiteren Pkw geschleudert. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Personen, die am Dienstagabend beobachtet haben, wer die Bank auf die Straße gestellt hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Teures Mountainbike gestohlen

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Sonntagabend, 17 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 13 Uhr, ein in Höhe des Gebäudes Seestraße 1 in der Fußgängerzone verschlossen abgestelltes Mountainbike der Marke Propain,Typ Enduro, Modell Spindrift im Wert von über 3.400 Euro entwendet. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des grau-schwarzen Mountainbikes mit der Rahmennummer 908332 geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Radolfzell

Obdachloser wird renitent

Mit einem aggressiven Besucher hatten es Mitarbeiter des Sozialamts in der Obertorstraße zu tun. Der offensichtlich Obdachlose hatte am heutigen Mittwoch gegen 09.15 Uhr ein Büro betreten, sofort eine Unterkunft gefordert und dabei herumgeschrien. Als der Mitarbeiter beschwichtigend auf den Mann einwirken wollte, versetzte dieser dem Geschädigten einen Kopfstoß. Anschließend griff er nach einem Stuhl und wollte damit das Opfer attackieren. Als daraufhin ein weiterer Mitarbeiter dazwischen ging, verließ der Unbekannte wütend das Amt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, groß und stämmig, hat kurze dunkle Haare, einen leichten Bart, sprach gebrochen Deutsch, ist vermutlich ungarischer Abstammung und führte einen großen Rucksack mit sich. Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seinem jetzigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Alkoholisierte Radfahrerin

Erhebliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 3 Uhr bei einer 46-jährigen Radfahrerin fest, die ihnen in der Böhringer Straße aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Nach einem positiven Alkoholtest, der 1,9 Promille ergab, veranlassten die Polizisten bei der Radfahrerin im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagen die Weiterfahrt. Die 46-jährige hat sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.

Moos

Diebstahl auf Baustelle

Aus dem Rohbau eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Moosfeld", dessen Bautür er gewaltsam öffnete, entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag zwischen 17 Uhr und 06.30 Uhr mehrere Maschinen und Werkzeug im Gesamtwert von rund 1.200 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07732/97100, in Verbindung zu setzen.

Singen

Einbruch in Kindergarten

In der Nacht zum Dienstag ist ein unbekannter Täter durch eine zuvor aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Masurenstraße eingedrungen und hat dort verschiedene Gegenstände umhergeschmissen. Bislang liegen Erkenntnisse darüber vor, ob etwas entwendet wurde. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei dem Kindergarten beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Orsingen-Nenzingen

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen von Drogeneinwirkung zeigte ein 49-jähriger Autofahrer, der am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf der A 98 in Richtung Stockach fahrend einen Lkw überholt hatte und beim Wiedereinscheren nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Der Ford Focus fuhr etwa 35 Meter in einen angrenzenden Wald, ohne jedoch gegen einen Baum zu prallen. Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen veranlassten bei dem Pkw-Lenker nach einem Drogentest, der positiv auf THC reagierte, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Weder der 49-Jährige noch sein 34-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Pkw musste von einer Abschleppfirma aufgeladen und abtransportiert werden.

Tengen

Nach Unfall geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen zwischen 3 Uhr und 0.20 Uhr in der Ludwig-Gerer-Straße ereignete. Ein unbekannter Fahrzeuglenker kam im Einmündungsbereich der Ziegeleistraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Gehäuse eines Kabelverteilers. Anschließend suchte der Unbekannte das Weite. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Engen, Tel. 07733/940922, aufzunehmen.

Bodman-Ludwigshafen

Geparktes Auto angefahren

Beträchtlichen Sachschaden von rund 5.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 11 Uhr und 11.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in der Bodanrückstraße angerichtet, als er vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort abgestellten grauen Daimler-Benz prallte. Ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773/920017, entgegen.

Stockach

Pkw-Lenker fährt auf

Mit einem Sachschaden von rund 7.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr auf der B 14. Der 81-jährige Lenker eines VW Golf hatte die Bundesstraße von Tuttlingen in Richtung Stockach befahren und zu spät einen Traktorfahrer mit seiner Zugmaschine und einem angehängten Güllefass bemerkt, der nach links abbiegen wollte. Beim Aufprall auf das Gespann wurden keine Personen verletzt, das Auto des 81-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Stockach

Bus und Auto streifen sich

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Alpenstraße entstanden. Der 49-jährige Fahrer eines Busses und der 78-jährige Lenker eines Opel Zafira hatten sich im Begegnungsverkehr gestreift. Da beide Unfallbeteiligten angaben, äußerst rechts gefahren zu sein, bittet die Polizei etwaige Zeugen des Unfalls, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

Sauter, Tel. 07531 995 1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell