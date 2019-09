Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Transporter in Stuhr kontrolliert +++ Haftbefehl vollstreckt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. September 2019, gegen 10:45 Uhr, führten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn eine Verkehrskontrolle eines polnischen Transporters in einem Gewerbegebiet in Stuhr durch.

Im Rahmen der Kontrolle wurden neben dem Fahrer des Transporters auch die weiteren Insassen überprüft. Hierbei stellten sie fest, dass gegen einen 36-jährigen Mitfahrer aus Rumänien ein Haftbefehl aufgrund Verstöße gegen Bewährungsauflagen bestand.

Der 36-Jährige musste daraufhin die Beamten begleiten. Im weiteren Verlauf wurde ihm der Haftbefehl durch einen Richter verlesen, so dass er im Anschluss durch die Beamten an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde.

