Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unter Drogeneinfluss in Harpstedt unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. September 2019, gegen 15:30 Uhr, wurde der 27-jähriger Fahrer eines Transporters in der Straße Am Langen Moor angehalten und kontrolliert.

Während der Kontrolle begründete sich der Verdacht, dass der Delmenhorster unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte daraufhin positiv auf Kokain und THC.

Der 27-Jährige musste somit die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Den Delmenhorster erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

