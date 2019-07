Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter schießt auf Katze - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst am Dienstagabend, 16.Juli bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, beschoss ein Unbekannter bereits Ende Juni in Mühlhausen eine Katze. Bei der Katze wurde Ende Juni ein Fremdkörper im Schwanzansatz festgestellt, der am 3. Juli operativ entfernt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fremdkörper um das Geschoss eines Luftgewehrs handelte. Als die 39-jährige Besitzerin der Katze am Dienstagabend auf der Treppe zum Garten ihres Anwesens in der Schulstraße ein weiteres Luftgewehr-Projektil aufgefunden hatte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz gegen den noch unbekannten Täter.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222-5709-0 zu melden.

