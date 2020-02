POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 01.02.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verkehrsunfall mit Verletzten. Verden. Am Freitagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr auf der Lindhooper Straße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem eine 42jährige Frau leicht verletzt wurde. Eine 19jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Opel vom Gelände der Niedersachsenhalle in Richtung Stadtmitte einbiegen. Hier übersah die Kirchlintlerin trotz langsamen Herantastens die bevorrechtigte Seatfahrerin, die ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein geschätzter Sachschaden von rund 7500 Euro entstand. Die 42jährige aus Hilgermissen erlitt hierbei leichte Verletzungen, ihr 8jähriger Sohn, der als Beifahrer mit seiner Mutter im Fahrzeug war, kam mit dem Schrecken davon.

Über den Kreisel hinweg. Verden. Am Freitagabend kam es am Kreisverkehr am Osterkrug in Verden zu einem Verkehrsunfall. Die 77jährige Fahrerin eines Hyundai verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie aus Richtung Verden kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Hierbei wurde der Pkw derart stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die Fahrzeugführerin aus Kirchlinteln wurde leicht verletzt und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf rund 3000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall mit vier Beteiligten und hohem Sachschaden. Langwedel. Am Freitagnachmittag ist es auf der Autobahn 27 bei Langwedel zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Vier Pkw-Fahrer fuhren hintereinander auf dem linken Fahrstreifen. Als der erste seinen Pkw verkehrsbedingt stark abbremsen musste, fuhr der direkt nachfolgende 18-jährige Mann aus Celle mit seinem Pkw auf den Vorausfahrenden auf. Die dahinterfahrenden Pkw-Fahrer konnten ebenfalls nicht mehr bremsen und fuhren jeweils auf den Vordermann auf. Es entstand ein hoher Gesamtschaden und alle Pkw mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Trunkenheitsfahrt. Langwedel. Am Samstagmorgen wurde durch Zeugen ein Pkw gemeldet, der auf der Autobahn 27, Fahrtrichtung Hannover in starken Schlangenlinien und auffällig niedriger Geschwindigkeit unterwegs war. Nahe der Anschlussstelle Goldbach konnte der Pkw durch die Autobahnpolizei angehalten werden. Bei dem 53jährigen Mann aus dem Landkreis Cuxhaven wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3 Promille gemessen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldstrafe und längerem Fahrerlaubnisentzug rechnen.

81-jährige verursacht hohen Sachschaden. Oyten. Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr wollte eine 81-jährige Frau aus Oyten mit ihrem Ford Fiesta auf einem Parkplatz eines Seniorenheimes in eine Parklücke einfahren. Dabei stieß sie zunächst gegen einen Toyota, welcher dort bereits geparkt war. Anschließend touchierte sie noch eine Standlaterne und einen Baum. Beim anschließenden rückwärts Ausparken stieß sie dann noch gegen einen Ford, welcher gegenüberliegend abgestellt war. Insgesamt verursachte die Frau einen Sachschaden in Höhe von ca. 8500 Euro. Die Polizei lässt nun prüfen, ob die Unfallverursacherin überhaupt noch in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen.

Landkreis Osterholz

Einbruch in Pkw. Osterholz-Scharmbeck. Am vergangenen Freitag zwischen 21:30 Uhr und 22:05 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den Rucksack des Geschädigten aus dessen abgestellten Nissan Note am Kleinbahnhof in Osterholz-Scharmbeck im dortigen Baustellenbereich. Innerhalb des Rucksackes befinden sich Wertgegenstände im Wert von ca. 1200 Euro. Personen, die gegebenenfalls Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck als Zeugen unter 04791/3070 zu melden.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab. Schwanewede. Eine 52jährige PKW-Fahrerin verlor am vergangenen Freitag gegen 23:30 Uhr bei einem Abbiegevorgang aus der Straße Schuhkamp in die Straße Heimfähr die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam auf der Seite liegend in einem Graben zum Stehen. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10000 EUR.

