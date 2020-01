POL-VER: Nach Unfall leicht verletzt + Zwei Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit + Gefährdung des Straßenverkehrs endet mit Unfall + Diebstahl von Autoreifen

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Nach Unfall leicht verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 22 Jahre alten Autofahrer und einem 57-Jährigen kam es am frühen Donnerstagnachmittag in der Penningbütteler Straße. Der 22-Jährige bemerkte das Anhalten des 57-Jährigen zu spät und fuhr auf dessen Auto auf. Hierbei verletzte sich der jüngere Mann leicht. Außerdem entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 8000 Euro.

Zwei Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Hambergen. Zu einem Unfall zwischen dem Auto einer 62-Jährigen und einem 52 Jahre alten Autofahrer kam es am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 74. Die Autofahrerin unterschätzte beim Abbiegen von der Bremer Straße in die Oldenbütteler Straße den Abstand zum entgegenkommenden 52-Jährigen und verursachte einen Zusammenstoß. Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Außerdem konnten beide Fahrzeuge aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr weiterfahren.

Gefährdung des Straßenverkehrs endet mit Unfall

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Donnerstag gegen 17:35 Uhr auf der Kreisstraße 5. Ein Auto überholte auf der Penningbütteler Straße / der Hohenfelder Straße zunächst einen 33-jährigen Autofahrer und verursachte dann einen seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 53-Jährigen. Ein weiterer, 28 Jahre alter Autofahrer musste dem Fahrzeug ebenfalls ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach dem Zusammenstoß setzte das unfallverursachende, dunkelgraue Auto seine Fahrt in Richtung Innenstadt weiter fort. Ob ein Mann oder eine Frau am Steuer saß, ist bislang unbekannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder ebenfalls auf den Wagen aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Telefon 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.

Diebstahl von Autoreifen

Lilienthal. Zu einem Diebstahl von vier Autoreifen kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einem Firmengelände in der Straße "Beim neuen Damm". Die Reifen samt Felgen wurden von einem auf dem Gelände abgestellten Kombi abmontiert. Die Täter ergriffen im Anschluss unerkannt die Flucht. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Durch die Polizei wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

