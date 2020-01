POL-VER: Brand in Garage +

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Brand in Garage

Langwedel. Einen Brand in einer Garage löschte die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag gegen 17:45 Uhr in der Straße "In den Wischen". Aus bislang unbekannter Ursache fing es im Bereich des Wasserboilers an zu brennen. Das Feuer wurde durch einen 19 Jahre alten Bewohner des angrenzenden Einfamilienhauses entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Durch einen später hinzukommenden 57-jährigen Bewohner wurden bis zum Eintreffen der Feuerwehrkräfte selbstständig Löschversuche unternommen. Der 57-Jährige verletzte sich hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Durch das Feuer wurde unter anderem ein Fahrzeug beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Langwedel. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel kontrollierten am frühen Donnerstagabend einen 19 Jahre alten Autofahrer auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillige durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.

