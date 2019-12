Polizei Essen

POL-E: Essen: Junge Frau beleidigt Polizisten aufs Übelste- Nach Störung des Polizeieinsatzes wird junge Essenerin festgenommen

Essen (ots)

45127 E.- Innenstadt: Am frühen Sonntagmorgen (22.Dezember gegen 4:30 Uhr) kam es zu Meinungsverschiedenheiten vor einer Diskothek auf der Kettwiger Straße. Hinzugerufene Polizisten konnten den Streit kurz darauf beenden, wurden bei ihren Maßnahmen jedoch von einem hinzukommenden weiblichen Gast gestört. Als die 27-jährige, bis dahin unbeteiligte Essenerin die Polizisten aufs Übelste beleidigte, forderten die Beamten ihre Personalien. Sich den polizeilichen Forderungen verweigernd, trat sie schließlich nach den Einsatzkräften. Kurz darauf überwältigt und gefesselt fand sich die Randaliererin in der Polizeiinspektion wieder. Über 2 Promille zeigte der Wert des geeichten Alkoholtestgerätes an. Nachdem ihre Personalien für die Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstand festgestellt und ihr eine Blutprobe entnommen war, durfte sie nach Hause gehen. Die Beamten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen./Peke

