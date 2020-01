Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

Am 17.01.2020 gegen 07:00 Uhr stellte die Fahrzeugführerin eines grauen Ford Mondeos ihren Pkw auf dem Parkplatz in der Maschstraße 1 in 31028 Gronau (Leine) ab. Als sie gegen 14:00 Uhr zurückkehrte, stellte sie eine frische Beschädigung oberhalb des hinteren, rechtsseitigen Radkastens fest. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte demnach beim Ein- o. Ausparken mit dem Ford. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.

Personen die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug sowie dessen Fahrzeugführer geben können, im besten Falle der Fahrzeugführer selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

