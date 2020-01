Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Gödringen - Durch Beamte der Polizei Sarstedt wurde am Samstag, gg. 2 Uhr, ein Polo in der Gödringer Str. kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde ein deutlicher Marihuanageruch aus dem Fahrzeug festgestellt. Auch musste festgestellt werden, dass die 37-jährige Fahrerin aus Peine unter dem Einfluss von THC stand, was diese auch zugab. Bei ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem übergab sie den Beamten freiwillig eine geringe Menge Marihuana. Die Fahrerin erwartet nun ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell