Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter Radfahrer schlägt Senior im Vorbeifahren

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (eis) Am Freitag, 17.01., gegen 16:15 Uhr, geht ein Hildesheimer Ehepaar (88/83Jahre) auf dem Fußweg in Verlängerung der Lucienvörder Allee von der JoWiese kommend in Richtung Alfelder Straße. Kurz vor dem Erreichen des Treppenaufganges zum Parkplatz des Nahversorgungszentrums Vier Linden nähert sich plötzlich ein Radfahrer aus unbekannter Richtung. Dieser Radfahrer schlägt dann völlig unvermittelt dem 88jährigen Mann auf die linke Gesichtshälfte, wodurch dieser eine blutende Platzwunde davonträgt. Anschließend flüchtet der Täter mit seinem Mountainbike in Richtung JoWiese. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 35 Jahre, 170-175cm groß, dunkle Haare, graue Strickmütze, südländisches Aussehen, dunkle Kleidung.

Laubenbrand in der Kollonie Wellenteich

Am Samstag, um 01:25 Uhr, meldet das Personal der Esso-Tankstelle an der Frankenstraße den Brand einer Gartenlaube in der Gartenkolonie gegenüber des Tankstellengeländes. Zwei sofort entsandte Streifenwagenbesatzungen finden eine teilmassiv errichtete Laube im Vollbrand vor. Da die eingesetzten Beamten der Polizei Hildesheim eine vorsätzliche Brandstiftung für möglich halten und der Täter sich noch in der Nähe aufhalten könnte, wird der Polizeihubschrauber zur Unterstützung bei der Absuche angefordert und eingesetzt. Die Berufsfeuerwehr Hildesheim kann mit Hilfe der Ortswehren Einum und Achtum indes nur noch die Reste der Laube ablöschen. Die Laube des direkt angrenzenden Gartengrundstückes wird durch die Hitzeeinwirkung leicht angesengt. Die Brandursache ist zurzeit völlig unklar. Auch ein vorausgegangener Einbruchdiebstahl wird nicht ausgeschlossen. Durch den Brand entsteht Sachschaden in deutlich vierstelliger Höhe.

Brand eines Altpapiercontainers

Am Samstag, um 02:35 Uhr, meldet ein Passant einen brennenden Altpapiercontainer an der Straße Zingel in Höhe der Hausnummer 26 vor dem dortigen IBIS-Hotel. Die alarmierte Berufsfeuerwehr kann den Container in schneller Zeit ablöschen. Es entsteht nur geringer Sachschaden an den Gummidichtungen der Einfüllöffnung. Die Ursache der Brandentstehung bleibt unklar.

Eventuelle Zeugen zu Vorfällen werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim zu melden.

