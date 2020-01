Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall im Kreuzungsbereich + Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall + Mehrfach Gegenstände auf Fahrbahn

Landkreis Verden (ots)

Unfall im Kreuzungsbereich

Posthausen. Ein Unfall zwischen zwei 20 Jahre alten Autofahrerinnen ereignete sich am Mittwochvormittag im Kreuzungsbereich der Landesstraße 155 und der Schulstraße. Eine der Frauen missachtete beim Abbiegen den Vorrang der anderen Autofahrerin und verursachte einen Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Posthausen. Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochvormittag im Bereich einer Parkplatzzufahrt in Posthausen. Ein 53 Jahre alter Autofahrer fuhr auf das Heck einer 35-Jährigen auf. Verletzt hat sich bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Mehrfach Gegenstände auf Fahrbahn

Achim/Langwedel. Zur Beseitigung von Gefahrenstellen mussten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Mittwoch gleich mehrfach ausrücken. Sie entfernten unter anderem eine Metallleiste und Spanngurte von der Autobahn 27. Die Verlierer der Gegenstände sind bislang unbekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde kein Fahrzeug durch die Gegenstände beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell