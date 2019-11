Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: PKW unter Drogeneinfluss geführt

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Am 09.11.2019, gegen 00.15 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Nordenham eine Verkehrskontrolle an der Grundschule Atens durch. Kontrolliert wurde ein PKW der Marke Opel, welcher zuvor die Bahnhofstraße in Richtung stadteinwärts befahren hatte. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 18-jährigen Nordenhamer. Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle konnte durch die Polizeibeamten starker Marihuanageruch aus dem Inneren des Fahrzeugs wahrgenommen werden. Im Rahmen einer sich anschließenden Fahrzeugdurchsuchung konnte schließlich eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden. Bei dem Fahrzeugführer bestand zudem der Verdacht, dass dieser selbst unter dem Einfluss der aufgefundenen Betäubungsmittel stand, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell