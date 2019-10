Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Firma ein und stehlen grünen VW Up: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum gestrigen Dienstag in die Räume einer Firma in Kassel-Oberzwehren ein. Sie erbeuteten neben einem geringen Bargeldbetrag einen Fahrzeugschlüssel, mit dem sie einen geparkten Firmenwagen stehlen konnten. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täter sowie den Verbleib des Autos gegen können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, fand der Einbruch in die Geschäftsräume in der Oberzwehrener Straße, nahe der Straße "Entenbühl", statt. Nach bisherigen Ermittlungen hatten die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 07:25 Uhr, zunächst gewaltsam ein gekipptes Fenster geöffnet und danach die Firmenräume durchsucht. Mit dem erbeuteten Schlüssel stahlen sie dann den grünen VW, der vor dem Gebäude abgestellt war, und flüchteten unerkannt. Von dem sieben Jahre alten VW Up mit dem Kennzeichen KS-OT 113, der mit der Firmenaufschrift beklebt ist, fehlt bislang jede Spur. Der Zeitwert des gestohlenen Wagens liegt bei etwa 5.000 Euro.

Die Ermittler des K 21/22 erbitten Zeugenhinweise unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell