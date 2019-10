Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Spontane Versammlung bei Firma an Wolfhager Straße

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Im Bereich des Geländes einer Firma der Rüstungsindustrie an der Wolfhager Straße in Kassel kommt es aktuell zu einer spontanen Versammlung. Werksangehörige hatten die Polizei heute Morgen, gegen 6 Uhr, wegen mehrerer Personen, die eine Werkszufahrt blockieren, gerufen. Die Kasseler Polizei ist derzeit vor Ort im Einsatz und führt erste Gespräche mit Versammlungsteilnehmern und Werksverantwortlichen. Nach erster Einschätzung der eingesetzten Beamten sind an der Aktion offenbar rund ein Dutzend Menschen beteiligt, die sich momentan sowohl im Bereich der Zufahrt als auch auf dem Dach eines Gebäudes der Firma aufhalten. Auf Plakaten, die von Teilnehmern der spontanen Versammlung gezeigt werden, wird die aktuelle Lage in Nordsyrien thematisiert. Zudem finden sich momentan weitere Personen auf der gegenüberliegenden Straßenseite zusammen.

Wir berichten nach.

